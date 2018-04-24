За махинации почти на 600 млн рублей с закупками клиники Мешалкина завели дело

Две фирмы подозреваются в картельном сговоре при реализации лекарственных препаратов для новосибирской клиники.

Следователи МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Ограничение конкуренции». Как установило региональное Управление федеральной антимонопольной службы, с января 2016 года по август 2017 руководство двух юридических компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей лекарственными препаратами, заключило с одной из клиник города устное соглашение, ограничивающее конкуренцию.

По условиям данного соглашения, две фирмы ограничили доступ к аукционам другим конкурентам, создав лишь видимость торгов.

«Руководство фирм договорились о совместном определении исхода торгов, кто именно и по какому лоту будет являться победителем. В итоге они приняли участие в 437 аукционах, по которым были заключены контракты», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

В итоге общая сумма незаконного дохода составила 576 млн рублей. На данный момент предварительное следствие по уголовному делу продолжается, полиция проводит обыски в домах подозреваемых, а также по юридическим адресам компаний.

Как сообщил источник Сиб.фм, фигурантами дела являются фирмы ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», которые осуществляли закупки клиники Мешалкина.

Напомним, в феврале УФАС признало виновной клинику Мешалкина в картельном сговоре.