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Бешеный пёс вцепился в лицо полуторагодовалому ребёнку в Красноярском крае

 25 апреля, 07:25
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Бешеный пёс вцепился в лицо полуторагодовалому ребёнку в Красноярском крае
фото с сайта pixabay.com

Сторожевая собака с бешенством напала на полуторагодовалого мальчика в Юго-восточном микрорайоне Минусинска Красноярского края; городской отдел ветеринарии объявил карантин.

Как установили следователи районного отдела, собака, которую держали во дворе на цепи, напала на полуторагодовалого мальчика. Когда ребёнок проходил мимо пса, он вцепился ему в щёку.

Собаку было решено усыпить, при обследовании ветеринары обнаружили у неё бешенство. В минусинском Юго-восточном микрорайоне объявили карантин — владельцам рекомендовали привить своих животных.

Следственный комитет проводит проверку по факту нападения собаки на ребёнка.

Напомним, 27 февраля свора бездомных собак напала на жительницу Новосибирска, однако женщина не растерялась и дала животным отпор, пустив вход перцовый баллончик.

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