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Экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» уничтожили условного противника в НСО

 25 апреля, 18:56
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Экипажи «Крокодилов» и «Терминаторов» уничтожили условного противника в НСО
фото с сайта structure.mil.ru

Во время учений в Сибири Ми-24 и Ми-8 применили опыт ведения военных действий в Сирии.

Экипажи ударных вертолётов Ми-24 «Крокодил» и транспортно-боевых Ми-8АМТШ-В «Терминатор» авиабазы Толмачёво Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника во время учений. При проведении атаки лётчики использовали тактику «вертолётной карусели». Таким образом, они применили на практике опыт ведения военных действий в Сирии.

Учения проходили на двух полигонах: на Юргинском Кемеровской области и в Шилово Новосибирской области. При этом экипажи вертолетов использовали стрелково-пушечное вооружения, авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты. Также Ми-8 и Ми-24 отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах, учитывая особенности местности.

«В ходе проведения лётных тактических учений военные летчики доставили группу спецназа, которая успешно десантировалась в тыл условного противника для выполнения специальных задач. Учения проходили в течение недели, в них было задействовано свыше 500 военнослужащих», — сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Напомним, в апреле стало известно, что США и РФ продолжают поддерживать контакты по линии предотвращения конфликтов на земле и в воздушном пространстве в Сирии.

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