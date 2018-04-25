«Караван идёт», «Не надо с этим шутить. Тоже все смертные» и многие другие яркие фразы летели из уст Виктора Зимина, которого явно расстроили новости о его отставке в ближайшее время.

Сегодня, 25 апреля, глава Хакасии Виктор Зимин отчитался перед парламентом региона об итогах работы за девять лет своего руководства. Однако во время своего выступления он отвлёкся и начал комментировать слухи о его отставке. Текст бурных высказываний главы республики передало информационное агентство «Хакасия».

«Очень прошу — не надо с этим шутить. Тоже все смертные. Я имею ввиду в экономическом плане. Не надо издеваться над своим любимым регионом», — пригрозил Виктор Зимин.

Также он заявил, что всё это слухи от недоброжелателей, которые платят СМИ, чтобы они писали новости о его отставке. Глава Хакасии также подчеркнул, что пресса уже готовит опровержения, а он сам очень серьёзно разбирается с этим вопросом.

«Караван идёт. Ну, все всегда надеются, что обязательно, если это федеральные СМИ взяли в повестку, ну и всё, он сейчас сдаст. Но могу честно сказать: мною никто не рулит. Если у кого-то есть данные — скажите. Меня никто не держал за ухо. Ни один бизнес, никто. Я ни с кем не собираюсь включать заднюю», — сказал Виктор Зимин.

Он также припомнил, что у него были «разные разборки» и пожаловался на давление от людей из федеральных ведомств и телеканалов.

«Что только не сочиняют... Металл, Китай... Благо, я не читаю. Передают так... Я шесть лет не читаю интернет. Если кто-то там сильно упражняется — не читаю. Если реагировать на эту грязь — с утра только и будешь драться, возмущаться. Врагов себе искать. Нужно каждый день работать, заниматься делом», — подытожил глава Хакасии.

Напомним, в апреле близкие к Кремлю источники сообщили о близости Виктора Зимина к отставке.