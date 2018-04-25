Молодую маму с опасной патологией спасли хирурги клиники Мешалкина

Специалисты новосибирского Центра уберегли от смерти 26-летнюю мать новорождённого, перенёсшую внутримозговое кровоизлияние во время беременности.

Кристина Приходько из Алма-Аты, Республики Казахстан, перенесла на 26 неделе беременности геморрагический инсульт.

«На момент экстренной госпитализации в городскую больницу моё состояние оценивалось как тяжелое. Две жизни — моя и моего сына висели на волоске. Правая половина тела была парализована, я не могла говорить, писать, читать», — рассказала Кристина Приходько.

У девушки диагностировали врождённую аномалию развития сосудистой системы — артериовенозную мальформацию. При данной патологии формируются клубки из патологически изменённых сосудов головного мозга с прямым сбросом крови из артерий в вены.

На фоне беременности у Кристины Приходько произошёл разрыв артериовенозной мальформации левой теменной доли с формированием внутримозговой гематомы. Консилиум специалистов принял решение о доведении срока беременности до 35 недели с последующим хирургическим родоразрешением. Сосудистая патология головного мозга являлась абсолютным противопоказанием для естественных родов.

«На протяжении двух месяцев шла напряжённая борьба врачей по спасению двух жизней. В течение этого времени специалисты медицинского учреждения, в котором я находилась, неоднократно получали заочную консультацию нейрохирургов Центра Мешалкина. В августе у нас с супругом родился здоровый мальчик. В дальнейшем при поиске клиники для хирургического лечения сосудистой патологии головного мозга мы рассматривали учреждения Казахстана, Израиля, России (Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск). Но неоценимая помощь специалистов Центра Мешалкина и рекомендации врачей Казахстана определили наш выбор», — сообщила молодая мама.

По словам специалистов, самый опасный период для таких пациентов — первый год после кровоизлияния, в течение которого риск повторного разрыва артериовенозной мальформации с возможным летальным исходом достигает 20 %.

В ноябре 2017 года Кристине выполнили первый этап лечения, направленный на исключение рисков повторного кровоизлияния в головной мозг. В апреле 2018 года бригада нейрохирургов Центра Мешалкина, которую возглавил руководитель центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, выполнила второй этап лечения.

В итоге контрольная церебральная ангиография показала, что патология полностью устранена. После комплексной реабилитации Кристина Приходько сможет вернуться к полноценной жизни.

Напомним, в апреле хирурги клиники Мешалкина с помощью робота спасли жизнь молодому хоккеисту.