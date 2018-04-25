Московского вундеркинда нашли мёртвым после проверки ФСБ в день его рождения

Школьник, погибший в Московской области, оставил предсмертную записку, в которой написал, что стране талантливые люди не нужны.

В Московской области нашли тело 17-летнего победителя столичной олимпиады по химии. Мальчик не раз побеждал на областных и всероссийский олимпиадах. Дома же вундеркинд проводил химические опыты, которые иногда приводили к взрывам. Соседи начали на это жаловаться, и к нему наведались с проверкой сотрудники ФСБ. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Сотрудники спецслужб изъяли у школьника телефон, технику и взяли подписку о неразглашении.

23 апреля тело подростка нашли у подъезда его же дома. Он погиб в свой день рождения. До этого вундеркинд был на занятиях в школе, там он не вызывал у преподавателей никаких подозрений.

«Школьник оставил предсмертную записку, в которой пожаловался на то, что стране не нужны талантливые люди», — сообщило издание.

Напомним, в апреле школьница из Красноярского края погибла от удара током, принимая ванну с телефоном на зарядке.