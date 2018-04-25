НСО попала в ТОП-10 регионов по продажам авто с пробегом

>Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Московская область остается крупнейшим вторичным рынком в стране.

В первом квартале 2018 года реализация легковых автомобилей с пробегом в Подмосковье составила 25,2 тыс. единиц. Второе место в данном рейтинге сохраняет Москва — в столице за отчетный период было перепродано 24 тыс. машин.

Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с результатом 21,7 тыс. реализованных автомобилей с пробегом. Далее следуют Санкт-Петербург и Свердловская область (15,4 и 13,7 тыс. шт. соответственно).

В ТОП-10 крупнейших вторичных рынков легковых автомобилей в России по итогам января — марта нынешнего года также попали: Ростовская область (12,6 тыс. шт.), Башкортостан (11,8 тыс. шт.), Челябинская область (11,5 тыс. шт.), Новосибирская область (11,5 тыс. шт.) и Татарстан (10,2 тыс. шт.).

Ранее Сиб.фм сообщал, что по данным экспертов, Новосибирск занимает пятое место вреди городов страны по величине автопарка.