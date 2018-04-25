Омский театр угрожал самолётам

На крыше омского театра нашли неисправные сигнальные огни — они несли опасность пролетавшим над городом самолётам.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Омске сотрудники ведомства проводили проверку соблюдения требований воздушного законодательства.



Во время визита в Омский государственный музыкальный театр выяснилось, что установленные на крыше здания аэронавигационные огни неисправны. Транспортный прокурор внёс представление в адрес директора храма культуры об устранении нарушения. Кроме того, театр оштрафован на 10 тысяч рублей.



Напомним, в апреле спектакль Новосибирского музыкального театра «Безымянная звезда» получил две «Золотые маски».