Скоро каждый будет есть отечественный картофель фри

Заработал первый завод по производству картофеля фри в России. Как сообщает «Интерфакс», инвестиции в размере 8,7 млрд рублей были вложены в строительство этого предприятия, расположенного в Липецкой области.



Рассчитывается, что новый завод с избытком обеспечит россиян замороженным картофелем фри, недостатка в котором не будет. Помимо этого, инвесторы надеются, что их вложения позволят стать предприятию достойным конкурентом импортным производителям, а в дальнейшем смогут полностью вытеснить их с отечественного рынка.



Уже в 2019 году завод начнет работать на полную мощность, ежегодно перерабатывая около 200 тысяч тонн картофеля в год. Будет ли это способствовать возвышению российской картошки фри над конкурентами, пока непонятно, но эта сумма уже очень внушительна. Дабы обеспечить предприятие качественным сырьем, в Тамбовской области были созданы фермерская школа и собственная база с картофелехранилищем.

Напомним, в апреле Томские учёные нашли дешёвый способ продлить жизнь.