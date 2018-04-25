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Правительство НСО подарило сертификат на бытовую технику матери четверни

 25 апреля, 06:36
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Правительство НСО подарило сертификат на бытовую технику матери четверни
фото с сайта nso.ru

Родившей четверняшек жительнице Новосибирска региональное правительство пообещало оказать все необходимые меры социальной поддержки.

13 апреля жительница Новосибирска Марина Стеклова родила четверых детей. Предоставление многодетной маме мер социальной поддержки лично взял под контроль врио заместителя губернатора региона Сергей Нелюбов. 24 апреля он посетил женщину в Новосибирском городском клиническом перинатальном центре.

«Все меры поддержки, которые предусмотрены федеральным и региональным законодательством, мы готовы оказать. По всем возникающим вопросам просьба обращаться, мы будем оказывать содействие», — отметил Сергей Нелюбов.

Для семьи Стекловых определили персонального соцработника, который в удобное время приедет и поможет в оформлении документов на получение сертификатов на материнский капитал и областной семейный капитал, на получение ежемесячной денежной выплаты для детей в многодетной семье и других выплат и пособий. Также Сергей Нелюбов вручил семье Стекловых сертификат на покупку бытовой техники.

Ранее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поздравил Марину Стеклову с крупным прибавлением в семье и поручил Сергею Нелюбову совместно с мэрией оказать родителям четверни поддержку.

Напомним, в марте Андрей Травников поддержал инициативу президента России о помощи многодетным матерям.

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