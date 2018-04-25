Профессора НГУ произвели в Кавалеры Ордена почётного легиона

Кавалером Ордена Почётного легиона стала профессор НГУ Мишель Добренн — награда вручена в Москве.

Директора Французского центра НГУ, профессора кафедры романо-германской филологии Мишель Добренн наградили Орденом Почётного легиона, рассказали в пресс-службе НГУ.



Торжественную церемонию в Москве провела офицер Ордена Почётного легиона, сотрудник посольства Франции Ирэн Зайончек.



В пресс-службе университета Сиб.фм рассказали, что родившаяся в Париже Мишель Добренн поступила в НГУ в 1976 году и закончила его с красным дипломом. Она занимается проектами по студенческому обмену и научному сотрудничеству.



По словам награждённой, смысл её деятельности в том, чтобы о Новосибирском госуниверситете знали за границей и приезжали сюда учиться.



«Несмотря на разные периоды в отношениях двух стран, я всегда старалась, чтобы эти отношения были дружественными. Я верю в то, что мосты дружбы сохранятся и после того, как я уже не смогу так активно работать», — сказала Мишель Добренн.



Напомним, в марте экс-министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Кима наградили медалью Заксобрания.