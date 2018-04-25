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Региональные электрические сети взялись за «бездоговорников»

 25 апреля, 08:50
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Региональные электрические сети взялись за «бездоговорников»
фото предоставлено АО «РЭС»

Сотрудники РЭС пресекают массовые случаи самовольных подключений к электросетям — в области идут регулярные рейды.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе компании «Региональные электрические сети», в основном подобными незаконными действиями грешат жители частного сектора областного центра. Специалисты РЭС зафиксировали в Новосибирске 895 таких случаев — владельцы частных домовладений самовольно, без оформления соответствующего договора с ресурсоснабжающей организацией, подключили электричество исключительно в корыстных интересах.

Теперь хитроумные хозяева вместо бесплатной электроэнергии получили контрольные акты — на основании этих документов был произведён перерасчёт объёма и стоимости потреблённой электроэнергии. Энерговорам предъявлены счета, суммы в которых в несколько раз превышают стоимость фактически потреблённого электричества.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством АО «РЭС» обязано незамедлительно ликвидировать незаконные подключения по факту их выявления. Также специалисты ведут постоянный контроль отключенного состояния объектов, т.е. пресекают попытки повторного незаконного подключения к электросетям.

По подсчётам работников АО «РЭС», более 90 % нарушителей практиковали незаконные подключения неоднократно. В городе даже появились своеобразные рекордсмены: на владельца частного дома из Кировского района с 2009 года составлено 65 контрольных актов. А житель расположенного в Дзержинском районе дома умудрился задолжать РЭС 550 тысяч рублей — долг копился с 2012 года.

А ведь если бы данные граждане не пытались так неумело сэкономить, а пошли законным путём — получив сначала документы о надлежащем технологическом присоединении, а потом заключив договор энергоснабжения, этих штрафов можно было избежать.

В пресс-службе АО «РЭС» отметили, что потребители электроэнергии, самовольно подключающиеся к сетям, несут реальную угрозу окружающим.

«Такие действия не только снижают качество электроэнергии, но и подвергают значительной опасности окружающих. Ведь подобные манипуляции влекут за собой резкое возрастание нагрузки и могут вызвать короткое замыкание, что приведет к выходу из строя бытовой техники или даже к последующему возгоранию. А пожар может стать бедой для всей улицы! Кроме того, незаконное подключение к электрическим сетям смертельно опасно, так как действующие электроустановки находятся под напряжением», — заявили в РЭС.

В ближайшее время рейды по выявлению и отключению расхитителей электричества продолжатся, в том числе с привлечением полиции. Ведь помимо принудительного отключения, нарушителям грозит штраф за самовольное подключение и использование электрической энергии в размере от 10 до 15 тысяч рублей в соответствии со статьей 7.19 кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, в марте стало известно, что в Новосибирской области лучшим подразделением РЭС по борьбе с воровством по итогам 2017 года стали «Татарские электрические сети».

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