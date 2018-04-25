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Школьница принимала ванну с телефоном и погибла от удара током в Красноярске

 25 апреля, 10:03
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Школьница принимала ванну с телефоном и погибла от удара током в Красноярске
фото с сайта krk.sledcom.ru

Родители обнаружили девочку с признаками поражения электрическим током — по одной из версий, причиной гибели стал упавший мобильник, подключенный к зарядному устройству.

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 13-летней девочки в ванной комнате по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной версии следствия, 19 апреля в вечернее время девочка находилась в ванной комнате. Через некоторое время её мать услышала крик ребёнка и начала стучаться в дверь, но ответа не дождалась.

«Когда родственники сломали замок, то обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током. По одной из версий, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, в декабре 2017 года ребёнка убило током после мытья рук из-за бездействия электрика на Алтае.

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