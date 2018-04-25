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Собака разоблачила алиментщика в Новосибирской области

 25 апреля, 07:50
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Собака разоблачила алиментщика в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Житель региона задолжал по алиментам крупную сумму — его сначала выдали соседи, а затем облаяла собака.

34-летний житель области долгое время не платил алименты — когда его дочери исполнилось четыре года, сумма задолженности составляла уже 200 тысяч рублей. Исполнительное производство в его отношении велось в отделе судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области.

Мужчина нигде не работал и не имел никакого имущества. Хитрец постоянно скрывался от судебных приставов, а его нынешняя сожительница при каждом визите сотрудников ведомства утверждала, что даже и предположить не может, где тот находится.

Перед очередной попыткой застать должника дома приставы решили навести справки у его соседей. Те сообщили, что совсем недавно видели, как алиментщик шёл из магазина.

Встретившая пристава сожительница заученно повторила, что мужчина уехал. В знак доказательства она предложила осмотреть дом. В жилище действительно никого не оказалось, но вышедшие на улицу приставы заметили, что соседская собака злобно лает на баню должника. Там-то он и оказался.

Суд рассмотрел составленный административный протокол и арестовал горе-отца на 10 суток. Теперь у него будет время подумать, стоит ли дальше обманывать собственного ребёнка.

Напомним, в марте в Новосибирске судебного пристава заподозрили в получении взятки.

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