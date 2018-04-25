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Титул на конкурсе «Российская красавица» завоевала фотограф из Новосибирска

 25 апреля, 13:04
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Титул на конкурсе «Российская красавица» завоевала фотограф из Новосибирска
Фото предоставлены Ангелиной Танаковой

В финале приняли участие победительницы региональных конкурсов от Владивостока до Калининграда в возрасте от 16 до 30 лет.

Два десятка самых красивых девушек со всей страны поборолись за корону, звание победительницы и ценные призы. Титул «Мисс Шарм» завоевала 22-летняя жительница Новосибирска Виктория Синдирева.

Как сообщила директор модельного агентства «Красота Сибири» Ангелина Танакова, конкурс «Российская красавица-2018» прошёл в Москве и объединил самых лучших и талантливых представительниц нашей страны. Мероприятие проводится с 2012 года и имеет свою историю и традиции.

Представительница из Новосибирска Виктория Синдирева вошла в топ-20 самых красивых девушек России. Её рост 175 см, параметры: 84-60-88. Вика не просто красавица, но и еще профессионально занимается фотографией.

«Мне очень нравится делать чувственные снимки. Я и сама радуюсь за проделанную работу. Ещё веду свой блог, снимаю вайны и читаю понравившиеся стихи. Но поэзия — это моя страсть. Началось все с того, что я декламировала стихи любимых поэтесс — Ах Астаховой и Солы Моновой. Позже стала читать и свои произведения», — рассказала Сиб.фм красавица-фотограф.

Напомним, в апреле участница конкурса красоты из Новосибирска собрала АК-47 за 15 секунд.

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