Титул на конкурсе «Российская красавица» завоевала фотограф из Новосибирска
25 апреля, 13:04
В финале приняли участие победительницы региональных конкурсов от Владивостока до Калининграда в возрасте от 16 до 30 лет.
Два десятка самых красивых девушек со всей страны поборолись за корону, звание победительницы и ценные призы. Титул «Мисс Шарм» завоевала 22-летняя жительница Новосибирска Виктория Синдирева.
Как сообщила директор модельного агентства «Красота Сибири» Ангелина Танакова, конкурс «Российская красавица-2018» прошёл в Москве и объединил самых лучших и талантливых представительниц нашей страны. Мероприятие проводится с 2012 года и имеет свою историю и традиции.
Представительница из Новосибирска Виктория Синдирева вошла в топ-20 самых красивых девушек России. Её рост 175 см, параметры:
«Мне очень нравится делать чувственные снимки. Я и сама радуюсь за проделанную работу. Ещё веду свой блог, снимаю вайны и читаю понравившиеся стихи. Но поэзия — это моя страсть. Началось все с того, что я декламировала стихи любимых поэтесс — Ах Астаховой и Солы Моновой. Позже стала читать и свои произведения», — рассказала Сиб.фм красавица-фотограф.
Напомним, в апреле участница конкурса красоты из Новосибирска собрала АК-47 за 15 секунд.