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Треть путешественников из России проведёт майские праздники за границей - Aviasales

 25 апреля, 21:52
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Треть путешественников из России проведёт майские праздники за границей - Aviasales
фото из аккаунта Aviasales в Instagram

По данным Aviasales, половина путешествующих россиян планирует свой отдых максимум за неделю до вылета — бронирования авиабилетов на майские праздники продолжается.

Несмотря на подросший курс доллара, жители России продолжают бронировать билеты на самолёт и летать отдыхать за границу — по данным экспертов туристического поисковика Aviasales, доля таких путешественников за год выросла на 10 %.

62 % туристов в этом году выбрали российские направления, за год их количество снизилось на 8,5 %. Всё больше людей присматривается к международным рейсам, и это несмотря на повышение среднего чека на зарубежные вылеты на 32 % — до 23,9 тысяч рублей. Особый драйв потенциальным путешественникам добавляют подешевевшая Франция — количество бронирований в страну выросло на 21 % и Испания, прибавившая 13 %.

Уже традиционно самыми популярными маршрутами в этом году стали ближайшие соседи: Кишинёв, Тбилиси, Стамбул, Ереван и Баку. Недавно к ним добавились Париж, Прага, Тель-Авив и Барселона.

При этом на фоне общего подорожания билетов часть направлений подешевела. Например, средний чек из Москвы в Париж снизился за год на 13 % до 32,6 тысяч рублей, а в Барселону — на 7,5 % до 28,9 тысяч рублей.

Как всегда, лидерами среди российских городов стали Москва, Сочи, Симферополь, Краснодар, Петербург, Минеральные Воды, Махачкала и Калининград. Из этого списка за год подешевели только билеты в Махачкалу — на 18 % до 7,04 тысяч рублей. А вот на остальные популярные маршруты средний чек вырос на 19 % до 11,2 тысяч рублей.

Перед майскими праздниками эксперты Aviasales опросили 26 тысяч путешественников, чтобы выяснить их планы на «длинные выходные». 42 % клиентов Aviasales заявили, что, несмотря на колебания валютного курса, они не намерены менять что-то в своём майском расписании. А вот 26 % опрошенных наоборот, из-за повышения стоимости валюты передумали куда-либо лететь. На своих дачных участках первомайские праздники проведут 15 % респондентов.

Напомним, в апреле эксперты Aviasales выяснили, что цены на билеты подросли в цене сразу после повышения стоимости валюты.

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