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Ураган снёс памятник в Новосибирской области

 25 апреля, 11:58
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Ураган снёс памятник в Новосибирской области
фото предоставлено Ростиславом Антоновым

В посёлке Чаны от сильного ветра упала водонапорная башня; сооружение 1935 года постройки получило статус объекта культурного наследия, однако 24 апреля выяснилось, что за ним никто не следил.

Ураган, налетевший 24 апреля на Новосибирскую область, разрушил старую водонапорную башню — ровесницу железнодорожного вокзала в посёлке Чаны. Её не использовали по назначению после перехода на новые технологии, а сооружению в 2016 присвоили статус объекта культурного наследия и внесли историческую справку о башне на туристический портал региона.

Этот статус предполагает, что обеспечивать сохранность башни должно государство. Однако ветер показал, что башня, которой так гордились жители посёлка, считавшие её рабочей, оставалась брошенной.

По словам очевидцев, в настоящее время завалы разбирают рабочие, которые не соблюдают меры безопасности. Над произошедшим взяли контроль общественники.

«Мы сделаем запрос в прокуратуру. Далее будем действовать, исходя из результатов проверки. Хотя тут всё очевидно — в Чанах не так много памятников, за ними нужно следить», — рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

За несоблюдение условий охраны и содержания памятника поселковую администрацию могут оштрафовать на 600 тысяч рублей.

Напомним, 10 апреля в Чистоозёрном районе Новосибирской области на памятник Владимиру Ленину упало спиленное дерево.

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