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В Новосибирске во время погони тяжело ранили полицейского

 25 апреля, 13:19
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В Новосибирске во время погони тяжело ранили полицейского
фото с сайта pixabay.com

При задержании преступников пострадал сотрудник полиции — следственный комитет возбудил уголовное дело.

История с погоней произошла вчера, 24 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска, рассказали в пресс-службе областной полиции. Дежурившие на улице полицейские обратили внимание на находившихся в салоне автомобиля Toyota Sprinter троих мужчин. Было заметно, что один из них производит манипуляции со сканирующим устройством.

Похожая машина уже проходила по ориентировкам по фактам краж из автомобилей ценных вещей.

Когда полицейские приблизились к иномарке, водитель резко тронулся с места. В этот момент один из сотрудников попытался открыть переднюю дверь машины, но шофёр продолжил разгон и умышленно направил автомобиль в сторону электрического столба, ударив о его бетонное основание полицейского. Машина уехала.

Правоохранитель с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

Личности преступников удалось установить достаточно быстро. Уже днём был задержан один из них, а примерно в 21 час нашли и привезли в отделение водителя. Им оказался 26-летний новосибирец.

Сейчас идёт расследование происшествия, задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. В региональном СК сообщили, что по факту посягательства на жизнь полицейского возбуждено уголовное дело.

Напомним, в апреле пойманный пьяным за рулём полицейский из Искитима потребовал восстановить его в должности и выплатить компенсацию.

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