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В Новосибирской области начался пожароопасный сезон

 25 апреля, 10:39
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В Новосибирской области начался пожароопасный сезон
фото с сайта pixabay.com

Врио губернатора региона подписал постановление об открытии пожароопасного сезона — он будет вводиться поэтапно.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, в регионе начался первый этап пожароопасного сезона. Пока он открыт в Баганском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Коченёвском, Кочковском, Краснозёрском, Купинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Черепановском, Чистоозёрном и Чулымском районах.

Там введён запрет на разведение костров, на выполнение работ с открытым огнём и на использование горючих материалов.

По словам врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александра Дубовицкого, поэтапность устанавливается исходя из средних многолетних наблюдений и природно-климатических особенностей, связанных с таянием снега в лесах.

Второй этап будет открыт 28 апреля, он коснётся почти всех остальных районов области, а также Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби и наукограда Кольцово.

В Кыштовском и Северном районах пожароопасный сезон стартует 4 мая.

Напомним, в ночь на 22 апреля в подъезде бердской пятиэтажки загорелось пластиковое окно.

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