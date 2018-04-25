В Новосибирской области начался пожароопасный сезон

Врио губернатора региона подписал постановление об открытии пожароопасного сезона — он будет вводиться поэтапно.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе правительства Новосибирской области, в регионе начался первый этап пожароопасного сезона. Пока он открыт в Баганском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Коченёвском, Кочковском, Краснозёрском, Купинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Черепановском, Чистоозёрном и Чулымском районах.



Там введён запрет на разведение костров, на выполнение работ с открытым огнём и на использование горючих материалов.



По словам врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александра Дубовицкого, поэтапность устанавливается исходя из средних многолетних наблюдений и природно-климатических особенностей, связанных с таянием снега в лесах.



Второй этап будет открыт 28 апреля, он коснётся почти всех остальных районов области, а также Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби и наукограда Кольцово.



В Кыштовском и Северном районах пожароопасный сезон стартует 4 мая.



Напомним, в ночь на 22 апреля в подъезде бердской пятиэтажки загорелось пластиковое окно.