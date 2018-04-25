Власти РФ прорабатывают варианты помощи компаниям под санкциями

Ситуация в промышленности после введения США антироссийских санкций далека от критичной, которая была в период кризиса, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Банк России и Минфин обсуждают дополнительные меры поддержки банков, кредитующих компании, которые попали под новые санкции США в начале апреля, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть предприняты.

Отметим, что в числе компаний, попавших под враждебные действия США, находится «Русал». Основные производственные мощности алюминиевого гиганта находятся в Сибири.