За отравление 14 жителей Новосибирска директор «Кушай суши и пиццу» пойдёт под суд

На производстве по приготовлению и доставке еды в Новосибирске не соблюдались санитарные нормы, в том числе там работали люди, не прошедшие медосмотр.

31-летний директор предприятия общественного питания в Новосибирске предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По данным следствия, с декабря 2014 по март 2017 года мужчина организовал в помещении в Ленинском районе города производство и доставку еды под товарным знаком «Кушай суши и пиццу». При этом во время приготовления и транспортировки продукции не соблюдался целый комплекс санитарно-эпидемиологических правил.

«Вопреки установленным требованиям к работе в качестве поваров, экспедиторов были допущены лица, не прошедшие медицинский осмотр. При изготовлении продукции использовался единый инвентарь для готовых и сырых продуктов. Применявшиеся мясные продукты не имели маркировки в части сведений о дате их изготовления, нарушен температурный режим перевозки продукции», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

Как итог нарушения санитарно-эпидемиологических правил, с 15 по 18 марта 2017 года 14 человек после употребления еды из «Кушай суши и пиццу» попали в Новосибирскую инфекционную клиническую больницу № 1 с пищевым отравлением.

Напомним, в марте суд приостановил работы новосибирской службы доставки «Харакири».