Обрадованный приходом весны житель Кемерово разделся у своего дома

Подписчик группы «Инцидент Кемерово» выложил в паблик фото, в котором выражена вся радость сибиряка весеннему солнцу; мужчину, загорающего на скамейке возле дома в +13 градусов, в комментариях поддержали практически единогласно.

Пост с фотографией, на которой мужчина радуется солнцу на скамейке у подъезда в шортах и шляпе, набрал почти 700 лайков.

«В Кемерове открыт сезон загара. Ленина. Район поликлиники № 5», — подписал снимок автор.

После того, как фото опубликовали, жители Кузбасса начали отправлять в комментарии «своих» загорающих.

«Пффф... у нас он уже давно», — написала Tatyana Rudenko из соседнего с Кемерово Полысаево и отправила фото закалённого мужчины.

В то время, когда нежившийся на солнце кемеровчанин попал в кадр, в городе было +13 градусов. Большинство комментаторов его подбодрило.

«Ну всё правильно, принимает солнечные ванны, а то с такой весной это может быть самый жаркий солнечный день в этом году. Мы не можем ждать милости от природы — взять их у неё наша задача!», — написала под постом с фото подписчица группы «Инцидент Кемерово» Анна Зеленова.

Напомним, весна обнажает Сибирь неумолимо: 22 апреля в метро Новосибирска проехалась девушка в экстравагантном наряде.