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Жители Новосибирска предпочитают играть на Xbox 360

 25 апреля, 10:21
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Жители Новосибирска предпочитают играть на Xbox 360
фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 25 апреля, в России отмечается День геймера — сервис объявлений «Юла» решил в честь этого провести исследование и понять, какие игровые приставки предпочитают новосибирцы.

Сервис объявлений «Юла» проанализировал продажи игровых приставок в городе. Самой популярной моделью, приобретаемой на сайте, оказалась Xbox 360 со средней стоимостью 9 090 рублей. Для сравнения: в России самой востребованной моделью, стала PlayStation 3, а Xbox 360 занял только второе место.

В Новосибирске Xbox 360 выбрал почти каждый четвёртый покупатель приставок на «Юле». На PlayStation З, со средней стоимостью в 6 950 рублей, пришлось 22 % продаж. А на третьем месте оказалась PlayStation 4 за 14 320 рублей — 19 % от всех проданных консолей.

«Если говорить о популярности брендов, то чаще всего новосибирцы покупают игровые приставки PlayStation — на них пришлось 62 % от всех покупок консолей в Новосибирске этом году. Игровые приставки Xbox приобретал каждый третий новосибирец — 32 %. На остальные консоли пришлось 6 % от всех продаваемых игровых приставок в городе на „Юле“», — сообщила пресс-служба сервиса объявлений «Юлы».

Напомним, в апреле в Новосибирске пройдёт фестиваль поклонников игр, кино, сериалов и комиксов PopCorn.

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