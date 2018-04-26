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1 мая из-за демонстраций и митингов в Новосибирске запретят движение

 26 апреля, 07:15
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1 мая из-за демонстраций и митингов в Новосибирске запретят движение
фото с сайта pixabay.com

Мэрия ограничивает движение транспорта 1 мая — это связано с безопасностью и соблюдением порядка.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте муниципалитета, 1 мая в целях безопасности движения и соблюдения общественного порядка на некоторых улицах Новосибирска будет ограничено движение транспорта.

В Советском районе с 9:30 до 10:30 будет запрещено движение по Морскому проспекту от улицы Терешковой до улицы Учёных и по улице Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда.

В Первомайском районе с 10:00 до 11:00 ограничат проезд по улице Маяковского от Физкультурной до Эйхе.

В Центральном районе с 10:00 до 12:30 запретят проезд по Красному проспекту от Гоголя до Советской и по улице Ядринцевской от Красного проспекта до улицы Кирова в Октябрьском районе.

В Октябрьском районе также ограничат движение по нечётной стороне улицы Кирова от Октябрьской магистрали до улицы Восход.

Напомним, в апреле стало известно, что Новосибирск станет первым в стране городом, в котором внедрят систему управления дорожным движением.

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