1 мая из-за демонстраций и митингов в Новосибирске запретят движение

Мэрия ограничивает движение транспорта 1 мая — это связано с безопасностью и соблюдением порядка.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте муниципалитета, 1 мая в целях безопасности движения и соблюдения общественного порядка на некоторых улицах Новосибирска будет ограничено движение транспорта.



В Советском районе с 9:30 до 10:30 будет запрещено движение по Морскому проспекту от улицы Терешковой до улицы Учёных и по улице Ильича от Морского проспекта до Весеннего проезда.



В Первомайском районе с 10:00 до 11:00 ограничат проезд по улице Маяковского от Физкультурной до Эйхе.



В Центральном районе с 10:00 до 12:30 запретят проезд по Красному проспекту от Гоголя до Советской и по улице Ядринцевской от Красного проспекта до улицы Кирова в Октябрьском районе.



В Октябрьском районе также ограничат движение по нечётной стороне улицы Кирова от Октябрьской магистрали до улицы Восход.



Напомним, в апреле стало известно, что Новосибирск станет первым в стране городом, в котором внедрят систему управления дорожным движением.

