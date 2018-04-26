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250 рожениц и 60 младенцев эвакуировали из-за пожара в Уфимском роддоме

 26 апреля, 15:38
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250 рожениц и 60 младенцев эвакуировали из-за пожара в Уфимском роддоме
https://pixabay.com

Поздно ночью в здании клинической больницы города Уфы сработала сигнализация — возгорание произошло на посту дежурной медсестры в акушерско-гинекологическом корпусе.

В 02:35 (00:35 мск) на пульт спасателей поступила информация о срабатывании тревожного сигнала в здании республиканской клинической больницы имени Куватова по улице Достоевского. Пожарные в короткие сроки прибыли на место происшествия, где быстро установили, что источником возгорания является пост дежурной медсестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже.

Была произведена эвакуация 250 рожениц и 60 младенцев, которых разместили в соседнем хирургическом корпусе и близлежащих родильных домах. Среди них нет ни одного пострадавшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Башкортостан.

В 03:28 (01:28 мск) огонь был потушен. 51 спасатель шёл сквозь дым и пламя, рискуя собой ради жизней других. Также в ликвидации пожара было задействовано 18 единиц техники. На данный момент дознавателем МЧС и специалистами испытательной пожарной лаборатории выясняются причины возгорания.

Напомним, что в апреле загорелось окно пятиэтажки в Бердске.

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