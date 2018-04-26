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Андрей Травников отчитался перед президентом

 26 апреля, 19:01
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Андрей Травников отчитался перед президентом
фото с сайта правительства новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области рассказал Владимиру Путину, как выполняются его поручения — президент дал их во время последнего визита в Новосибирск.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства Новосибирской области, 25 апреля Владимир Путин пообщался с участниками программы кадрового резерва, которые ранее были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов нескольких российских регионов.

Андрей Травников доложил главе государства об исполнении его поручений, данных 8 февраля в Новосибирске.

Так, врио губернатора рассказал Владимиру Путину о шагах на пути к созданию Новосибирского научного центра. По словам Травникова, реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

Особое место в докладе заняла ситуация в сельском хозяйстве региона — в 2017 году был рекордный урожай хлеба, и аграрии в полной мере ощутили проблемы с вывозом зерна и заметным падением цен. По мнению Андрея Травникова, необходимо уже сейчас вместе с Минсельхозом определить меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая.

В заключительной части своего доклада врио губернатора региона рассказал президенту о завершении строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта, новых линий метро в Новосибирске и разработке Стратегии развития области.

Напомним, в апреле во время встречи с сотрудниками Новосибирского авиационного завода имени Чкалова Андрей Травников рассказал о своих планах на посту губернатора.

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