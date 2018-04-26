Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.

26 апреля Кемеровский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест начальника пожарного караула, тушившего «Зимнюю вишню», Сергея Генина. Об этом сообщил Интерфакс из зала суда.

По данным следствия, Сергей Генин направил звено газодымозащитной службы по направлению, которое дал охранник ТЦ. Однако таких задач перед ним не ставилось, ведь у них не было при себе средств пожаротушения. Также он проигнорировал информацию от очевидца о кратчайшем пути к кинозалу, в котором находились люди.

В итоге начальнику пожарного караула предъявили обвинение по статье «Халатность» — по мнению следствия, из-за его действий погибло не менее 37 человек. 13 апреля суд арестовал его до 11 июля. Сергей Генин собирался обжаловать решение.

Адвокат обвиняемого Елена Киселёва в суде заявила, что Сергей Генин делал всё для скорейшего спасения людей, и вытащить 37 человек из огня они бы физически не смогли из-за тяжёлой ситуации: пожарные в дыму ползали в поисках людей на коленях, а здание кинозала было окружено огнём.

«Для экономии времени Сергей Генин проверял оборудование по пути на пожар, а по прибытии не взял с собой пожарный рукав, чтобы отдать приоритет спасению людей. Кроме того, звено Сергея Генина не стало связывать друг друга тросами также для экономии времени», — сказала Елена Киселева.

Также адвокат заявила, что любая мера пресечения для её подзащитного является несправедливой, но попросила изменить её на домашний арест.

Сам же Сергей Генин в суде принёс соболезнования родственникам погибших и попросил, если его оставят под арестом, дать увидиться с женой.

«Мне кажется, что я начинаю сходить с ума, мы не виноваты. Я не был руководителем тушения, на место прибыл не первым. Вопреки обвинению, охранник мне сказал, что знает, где находятся дети и где короткий путь, а не говорил, что видел очаг возгорания», — сказал Сергей Генин.

Адвокат потерпевших в свою очередь сообщил, что пожарные занимались не исключительно спасением людей, а «спасением гардероба, вещи из которого потом вернули потерпевшим, но вот только большинство из них погибло».

Потерпевший Александр Ананьев, который в горящей «Зимней вишне» показывал пожарным ближайший путь до закрытого кинозала, и чьим советам они не последовали, высказал на суде свою позицию по делу.

«На очных ставках я понял, что пожарные будут придерживаться версии, что не видели меня в день пожара. Когда я им напомнил об ответственности за ложные показания, то они сказали, что вспоминают меня», — сказал он.

Напомним, в апреле глава Следственного комитета РФ обозначил сроки расследования трагедии в «Зимней вишне».