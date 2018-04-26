1 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
62,6
76,18

Часть информации в российских учебниках оказалась неправдой

 26 апреля, 22:54
подходящие темы
Часть информации в российских учебниках оказалась неправдой
www.pexels.com

Журналисты из «Пятого канала» выяснили, что почти треть российских школьных учебников местами содержит неточные сведения.

На данный момент эти учебники забракованы после проверки. Как оказалось, в одном из них школьники имели возможность собственноручно написать биографию австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Такая подача образовательного материала является, скорее, самообучением, нежели полноценным занятием.

В другом учебнике, уже по ОБЖ, авторы решили назвать зенитный ракетный комплекс США «Пэтриот» «ракетным комплексом ПВО России», а в учебнике по биологии полностью изменили теорию происхождения человека.

Эксперты отметили, что многие книги были богаты на опечатки, неверные формулировки, а в некоторых из них присутствовала пропаганда насилия и табакокурения.

Напомним, что в апреле в Башкирских школах усилили пропускной режим.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 апреля, 21:27 • репортаж

Помедленнее, Алиса

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих прошла 14 апреля в юбилейный 15 раз в 1000 городах всего мира. На родине Тотального диктанта, в Новосибирском государственном университете, его прочитал голосовой помощник Яндекса Алиса. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии и послушал диктант из уст холодной программы.
 26 февраля, 12:17 • репортаж

Ход ладьёй

III этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Новосибирске на минувших выходных. Что влияет на игру шахматиста и куда поедет команда-победительница — в нашем репортаже.
 21 февраля, 15:44 • репортаж

Мечта фотографа — поймать ценный кадр

В рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» в поддержку фотоконкурса «Ценные кадры» фотограф международного уровня Ирина Калашникова провела мастер-класс для школьников.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.