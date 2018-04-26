Часть информации в российских учебниках оказалась неправдой

Журналисты из «Пятого канала» выяснили, что почти треть российских школьных учебников местами содержит неточные сведения.

На данный момент эти учебники забракованы после проверки. Как оказалось, в одном из них школьники имели возможность собственноручно написать биографию австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Такая подача образовательного материала является, скорее, самообучением, нежели полноценным занятием.

В другом учебнике, уже по ОБЖ, авторы решили назвать зенитный ракетный комплекс США «Пэтриот» «ракетным комплексом ПВО России», а в учебнике по биологии полностью изменили теорию происхождения человека.

Эксперты отметили, что многие книги были богаты на опечатки, неверные формулировки, а в некоторых из них присутствовала пропаганда насилия и табакокурения.

Напомним, что в апреле в Башкирских школах усилили пропускной режим.