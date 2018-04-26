Часть информации в российских учебниках оказалась неправдой
26 апреля, 22:54
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Журналисты из «Пятого канала» выяснили, что почти треть российских школьных учебников местами содержит неточные сведения.
На данный момент эти учебники забракованы после проверки. Как оказалось, в одном из них школьники имели возможность собственноручно написать биографию австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Такая подача образовательного материала является, скорее, самообучением, нежели полноценным занятием.
В другом учебнике, уже по ОБЖ, авторы решили назвать зенитный ракетный комплекс США «Пэтриот» «ракетным комплексом ПВО России», а в учебнике по биологии полностью изменили теорию происхождения человека.
Эксперты отметили, что многие книги были богаты на опечатки, неверные формулировки, а в некоторых из них присутствовала пропаганда насилия и табакокурения.
Напомним, что в апреле в Башкирских школах усилили пропускной режим.