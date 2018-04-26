Определение мусорного регоператора в Новосибирской области откладывается

Конкурс остановили антимонопольщики — на действия министерства ЖКХ и энергетики была написана жалоба.

Как стало известно Сиб.фм, Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс по определению регионального оператора обращения с отходами в Новосибирской области. Уже были вскрыты конверты с предложениями претендентов, а название компании-победителя должны были обнародовать 27 апреля.



Из информации, размещённой на сайте госторгов, следует, что компания «Ла Транс» пожаловалась в ФАС на действия министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ведомство остановило процедуру, а жалоба будет рассмотрена 3 мая в Москве.



Приоритетным направлением деятельности ООО «Ла Транс» является погрузка и перевозка отходов на полигон, говорится на сайте компании.



Напомним, общественники, эксперты и правительство Новосибирской области договорились об основных параметрах новой концессии по созданию объектов обращения с отходами.