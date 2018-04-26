5 баллов
+9 °C
Курс ЦБ:
62,6
76,18

Определение мусорного регоператора в Новосибирской области откладывается

 26 апреля, 15:05
подходящие темы
Определение мусорного регоператора в Новосибирской области откладывается
фото с сайта pixabay.com

Конкурс остановили антимонопольщики — на действия министерства ЖКХ и энергетики была написана жалоба.

Как стало известно Сиб.фм, Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс по определению регионального оператора обращения с отходами в Новосибирской области. Уже были вскрыты конверты с предложениями претендентов, а название компании-победителя должны были обнародовать 27 апреля.

Из информации, размещённой на сайте госторгов, следует, что компания «Ла Транс» пожаловалась в ФАС на действия министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ведомство остановило процедуру, а жалоба будет рассмотрена 3 мая в Москве.

Приоритетным направлением деятельности ООО «Ла Транс» является погрузка и перевозка отходов на полигон, говорится на сайте компании.

Напомним, общественники, эксперты и правительство Новосибирской области договорились об основных параметрах новой концессии по созданию объектов обращения с отходами.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 24 марта, 08:17 • статья

Мусорная гора родила протест

Вот уже почти два года в Новосибирской области идёт борьба экологов, депутатов, общественников и просто неравнодушных людей против строительства в регионе двух мусоросортировочных комплексов. Было всё: и митинги с пикетами, и громкие заявления властей и противников возведения заводов. Ситуация действительно неоднозначная: в Новосибирской области до сих пор нет цивилизованного подхода к сбору отходов, а о переработке мусора и вовсе говорить не приходится.
 23 марта, 11:38 • статья

СГК не прощает долги

Отчаявшись взыскать долги с управляющих компаний, СГК нашла неожиданный ход. Узнаем, чем это грозит директорам компаний-банкротов и о чём стоит задуматься менеджменту УК.
 14 марта, 12:51 • репортаж

Изнанка фортуны

Сиб.фм публикует третью часть наблюдений специального корреспондента в Кузбассе Василия Королёва по следам медиатура «Трансформация угольных регионов» в Германии: брат-близнец Кемерова, технопарк имени птицы счастья, мечта Дон Кихота.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.