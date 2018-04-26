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Нигерийскую жрицу любви выслали из Новосибирска на родину

 26 апреля, 12:11
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Нигерийскую жрицу любви выслали из Новосибирска на родину
фото с сайта r54.fssprus.ru

Три года женщина из Западной Африки незаконно пребывала в Новосибирске, жила по разным адресам, занималась проституцией и не хотела возвращаться домой.

25 апреля судебные приставы Новосибирской области проводили 25-летнюю нигерийку до таможенного контроля аэропорта. Девушку в принудительном порядке отправили обратно на родину.

Уроженка Нигерии прилетела в Россию пять лет назад с учебной визой, срок действия которой истёк спустя три месяца после её пребывания — в феврале 2014 года. Однако девушка не пыталась легализовать своё проживание в стране.

«Кроме того, она неоднократно подвергалась административному наказанию в виде административного выдворения в самостоятельном контролируемом порядке. Последние три года проживала в городе Новосибирске по различным адресам, на родину уезжать не хотела», — сообщила пресс-служба судебных приставов Новосибирской области.

Как сообщил источник Сиб.фм, обладательница экзотической внешности для Сибири занималась в городе проституцией.

Суд постановил девушку к административному выдворению за пределы России и штрафу в размере 2000 рублей. Иностранка отправилась домой по маршруту из Новосибирска в Москву, а затем оттуда в Абу-Даби и в Лагос.

Напомним, в октябре 2017 года жительницу Новосибирска отправили под суд за прописку 35 мигрантов.

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