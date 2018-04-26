«Общайтесь, как хотите» - сотовые операторы

Мир сотовой связи подхватил моду на безлимиты и индивидуальность — операторы начинают вводить линейки тарифов, где решать, что и за какие деньги подключать, будут абоненты.

Чтобы не платить за 300 sms в пакете, пользователь сможет выбрать 10. Или не выбирать их вообще. То же самое можно проделывать с минутами разговоров и гигабайтами — ключевую роль в выборе параметров играют приоритеты абонента.

В апреле о переходе на тарифы-конструкторы объявил Tele2. Оператор сформировал несколько фиксированных пакетов, однако основную ставку сделал на выбор пользователей.

«Разрабатывая новую линейку, мы ориентировались на то, что делает их действительно уникальными с точки зрения абонента. Клиенты Tele2, например, могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика под свои потребности, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции. Абоненты уже оценили такое решение — у нас резко выросли число подключений в салонах, индекс готовности подключиться и индекс готовности рекомендовать оператора», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Алексей Ядрышников.

Безлимитные соцсети — ещё одна приятная деталь в системе тарифов-конструкторов. Клиенты по желанию могут активировать специальные опции и получить безлимитный доступ к социальным сетям Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджерам WhatsApp, Viber, «ТамТам» и другим сервисам.

Тарифные линейки со словами «твой» и «мой» в названиях запустили МТС, Билайн и Yota. Пользователям также стоит обратить внимание на старые тарифы — многие из них переносятся в архив и дорожают.

Напомним, журналист Вячеслав Романьков в декабре 2017 года убедил всех, что пора настраивать смартфоны на 4G.