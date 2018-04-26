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Остановившие поезд котята стали вещдоками в Новосибирске

 26 апреля, 18:19
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Остановившие поезд котята стали вещдоками в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Пассажиров пригородной электрички эвакуировали из-за коробки с пушистыми комочками — теперь они находятся в отделе транспортной полиции в качестве вещественных доказательств.

26 апреля в 13:47 на станции Новосибирск-Южный остановили пригородный поезд, который следовал из Новосибирска в Сокур. Причиной стала находка контролёра-кассира — в одном из вагонов он обнаружил подозрительный предмет.

В итоге эвакуировали всех пассажиров — 166 человек, после чего отогнали поезд в тупик.

«Для проверки была вызвана бригада кинологов, которая показала, что подозрительным предметом оказалась коробка с котятами», — сообщила пресс-служба Управления Западно-Сибирской железной дороги.

Как рассказал представитель пресс-службы Михаил Лыкосов, котят забрали сотрудники транспортной полиции, так как они являются вещественными доказательствами.

Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный направили резервный состав и люди продолжили путь с задержкой на 46 минут.

Напомним, в апреле из-за консервов в Новосибирске эвакуировали людей из магазина.

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