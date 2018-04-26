Отбиваясь от полицейских, житель Красноярска сорвался с балкона 10 этажа

Следователи Красноярского края проводят проверку по истории, полной загадок: житель Красноярска пришёл выяснить отношения со своей знакомой, закрылся на балконе её соседки и упал с 10 этажа, отбиваясь от полицейских.

Как выяснили следователи, мужчина «в состоянии сильного эмоционального возбуждения» днём 25 апреля пришёл в дом № 115 на улице Алексеева, чтобы выяснить отношения с одной из жительниц дома. Вместе со своей знакомой он поднял шум на лестничной площадке. Неожиданный поворот произошёл, когда на крики вышла соседка, чтобы узнать, кто нарушил спокойствие жильцов.

«В этот момент мужчина оттолкнул владелицу забежал внутрь жилища. При этом вёл себя неадекватно, разбил руками несколько стеклопакетов, после чего забаррикадировался на балконе. Женщина вызвала сотрудников полиции, при виде которых мужчина предпринял попытку выпрыгнуть с балкона», — сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Молодой человек так отчаянно отбивался от державших его полицейских, что сорвался и упал вниз с 10 этажа.



По словам очевидцев, парень сначала приземлился на перила подъездной лестницы, от удара у него оторвалась рука. Затем он упал на асфальт и погиб.

Следователи устанавливают детали случившегося и выяснят, что предшествовало трагедии.

Напомним, курьеры службы доставки питьевой воды спасли девушку, чуть не упавшую с балкона 11 этажа в Томске.

