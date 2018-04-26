Программное обеспечение смартфонов будет российским

Федеральной антимонопольной службой было внесено предложение об обязательной установке отечественного программного обеспечения.

Известия обращают внимание на то, что согласно данным, размещенным на сайте антимонопольной службы, невероятно большое количество пользователей жалуются на приложения, которые нельзя удалить с планшета или смартфона. Этот ненужный софт собираются заменить на российскую почту, аудиопроигрыватель, браузер и многое другое.



В ФАС говорят следующее: «Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить, он должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков в плане конкуренции с цифровыми гигантами».



Любой владелец смартфона имеет право удалить предустановленные приложения. А если предложение ФАС будет одобрено, то каждый россиянин будет обязан установить отечественную альтернативу.

При всём этом специалисты ФАС согласны с тем, что замена всех стандартных приложений на отечественные аналоги может быть некорректной.

Напомним, что в апреле мобильный оператор Yota обновил линейку продуктов для смартфонов и добавил возможность подключать пакеты без минут.