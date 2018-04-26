1 балла
+4 °C
Курс ЦБ:
61,75
75,33

Программное обеспечение смартфонов будет российским

 26 апреля, 03:22
подходящие темы
Программное обеспечение смартфонов будет российским
Смартфоны

Федеральной антимонопольной службой было внесено предложение об обязательной установке отечественного программного обеспечения.

Известия обращают внимание на то, что согласно данным, размещенным на сайте антимонопольной службы, невероятно большое количество пользователей жалуются на приложения, которые нельзя удалить с планшета или смартфона. Этот ненужный софт собираются заменить на российскую почту, аудиопроигрыватель, браузер и многое другое.


В ФАС говорят следующее: «Если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить, он должен также быть предложен потребителю. Это не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков в плане конкуренции с цифровыми гигантами».


Любой владелец смартфона имеет право удалить предустановленные приложения. А если предложение ФАС будет одобрено, то каждый россиянин будет обязан установить отечественную альтернативу.
При всём этом специалисты ФАС согласны с тем, что замена всех стандартных приложений на отечественные аналоги может быть некорректной.

Напомним, что в апреле мобильный оператор Yota обновил линейку продуктов для смартфонов и добавил возможность подключать пакеты без минут.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 апреля, 10:51 • статья

Решить вопрос с едой

Вот когда я хочу поесть, я не думаю о том, что перед этим нужно готовить.
 28 марта, 07:10 • статья

Экологически ответственен

Новосибирский водоканал стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Сиб.фм разбирался, за что предприятие удостоили престижной награды.
 15 марта, 07:07 • репортаж

Хирургией не занимаются небожители

Корреспондент Сиб.фм провёл несколько часов в новосибирской клинике Мешалкина, понаблюдал за операцией по шунтированию аорты и узнал, что значит быть хорошим хирургом.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.