Владимир Путин пришёл на выпускной к управленцам высшего звена

Президент России встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва и анонсировал второй набор.

Слушатели первого набора программы развития кадрового управленческого резерва — руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и компаний с государственным участием завершили обучение. Из 74 студентов семь получили назначения на ключевые посты в субъектах Российской Федерации.

Среди таких выпускников оказался врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказал президенту о состоянии региона и о первых результатах своей работы.

Владимир Путин пожелал выпускникам успехов в работе и карьере.

«Мне бы очень хотелось, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны», — приводит слова главы государства ТАСС.

Также во время встречи Путин рассказал, что программа продолжит свою работу и второй набор слушателей пройдёт в июне.

Управленцев нового поколения будут готовить специалисты Высшей школы государственного управления РАНХиГС, Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково» и Высшей школы экономики.

Напомним, научное сообщество совместно с правительством региона к концу сентября разработают конкретные проекты и стратегии развития Центра науки в Новосибирске.