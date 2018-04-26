6 баллов
+7 °C
Курс ЦБ:
61,75
75,33

Владимир Путин пришёл на выпускной к управленцам высшего звена

 26 апреля, 11:21
были упомянуты
подходящие темы
Владимир Путин пришёл на выпускной к управленцам высшего звена
фото с сайта kremlin.ru

Президент России встретился с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва и анонсировал второй набор.

Слушатели первого набора программы развития кадрового управленческого резерва — руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и компаний с государственным участием завершили обучение. Из 74 студентов семь получили назначения на ключевые посты в субъектах Российской Федерации.

Среди таких выпускников оказался врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он рассказал президенту о состоянии региона и о первых результатах своей работы.

Владимир Путин пожелал выпускникам успехов в работе и карьере.

«Мне бы очень хотелось, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны», — приводит слова главы государства ТАСС.

Также во время встречи Путин рассказал, что программа продолжит свою работу и второй набор слушателей пройдёт в июне.

Управленцев нового поколения будут готовить специалисты Высшей школы государственного управления РАНХиГС, Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково» и Высшей школы экономики.

Напомним, научное сообщество совместно с правительством региона к концу сентября разработают конкретные проекты и стратегии развития Центра науки в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 апреля, 21:27 • репортаж

Помедленнее, Алиса

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих прошла 14 апреля в юбилейный 15 раз в 1000 городах всего мира. На родине Тотального диктанта, в Новосибирском государственном университете, его прочитал голосовой помощник Яндекса Алиса. Корреспондент Сиб.фм побывал на мероприятии и послушал диктант из уст холодной программы.
 28 марта, 11:32 • репортаж

Первая годовщина

Служащие Сибирского округа войск Росгвардии не стали отмечать свой праздник, однако собрались, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове.
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.