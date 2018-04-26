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Молодые учёные поговорят о юности, добровольчестве и нравственности в Новосибирске

 26 апреля, 06:46
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Молодые учёные поговорят о юности, добровольчестве и нравственности в Новосибирске
фото с сайта правительства Новосибирской области

Форум молодых учёных «Нравственные и культурно-исторические ценности как основа национальной идентичности» стартовал в Новосибирске. В течение трёх дней участники будут обсуждать связь и участие науки в сохранении ценностей, развитии гражданского общества и патриотизма.

На открытии форума врио заместителя губернатора региона Сергей Нелюбов отметил, что для Новосибирска формат дискуссий о нравственной и социальной ответственности учёного — новый.

«От имени главы региона Андрея Травникова желаю всем участникам форума успешной и конструктивной работы. Сообщество молодых учёных, студентов, которые обучаются в наших вузах, — это будущее не только региона, но и страны», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

В работе площадок форума примут участие представители Русской православной церкви. На открытии форума Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поприветствовал участников и рассказал, что представители церкви познакомят молодых учёных с культурно-историческими традициями и ценностями в формате дискуссий.

Площадки форума будут работать с 25 по 27 апреля — на них пройдут дискуссии и круглые столы о нравственной и социальной ответственности учёного, о добровольчестве в студенческой и молодёжной среде. Участники и спикеры также смогут поговорить о роли теологии и духовной связи поколений. Мероприятия форума пройдут в нескольких ВУЗах региона.

Напомним, в марте школьники и студенты моделировали образование будущего на форуме «УчСиб-2018».

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