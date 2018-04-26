В Новосибирске неизвестные развернули памятник БМП

Памятник на въезде в город развернули задом наперёд — теперь он стоит правильно, но кто это сделал, неизвестно.

Сегодня глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова написала на своей странице в Facebook, что в ночь на 26 апреля неизвестные развернули задом наперёд стоящий на постаменте БМП.



«Ночью кто-то развернул БМП в противоположную сторону! Выясняем!», — прокомментировала Анна Терешкова свой пост.



Как рассказала чиновница журналисту Сиб.фм, памятник установлен на Красном проспекте по инициативе воинов-афганцев.

Представитель Федерации автомобилистов России Михаил Мезенцев заявил Сиб.фм, что теперь положение памятника полностью совпадает с его первоначальной концепцией.



«У памятника же есть подтекст — на постаменте имеется стилизованное изображение земного шара, и идея монумента в том, что боевая машина проехала по всему миру и в итоге вернулась домой. А когда въезжали в город со стороны Мочищенского шоссе, создавалось ощущение, что машина стоит задом наперед. И вот эта идея, что БМП вернулась домой — терялась. Сейчас же всё встало на свои места», — рассказал Сиб.фм общественник.



Напомним, в апреле в Чанах от сильного ветра разрушилась водонапорная башня, признанная архитектурным памятником.