6 баллов
+8 °C
Курс ЦБ:
61,75
75,33

В Новосибирске неизвестные развернули памятник БМП

 26 апреля, 12:37
были упомянуты
подходящие темы
В Новосибирске неизвестные развернули памятник БМП
фото со страницы анны терешковой в Facebook

Памятник на въезде в город развернули задом наперёд — теперь он стоит правильно, но кто это сделал, неизвестно.

Сегодня глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова написала на своей странице в Facebook, что в ночь на 26 апреля неизвестные развернули задом наперёд стоящий на постаменте БМП.

«Ночью кто-то развернул БМП в противоположную сторону! Выясняем!», — прокомментировала Анна Терешкова свой пост.

Как рассказала чиновница журналисту Сиб.фм, памятник установлен на Красном проспекте по инициативе воинов-афганцев.

Представитель Федерации автомобилистов России Михаил Мезенцев заявил Сиб.фм, что теперь положение памятника полностью совпадает с его первоначальной концепцией.

«У памятника же есть подтекст — на постаменте имеется стилизованное изображение земного шара, и идея монумента в том, что боевая машина проехала по всему миру и в итоге вернулась домой. А когда въезжали в город со стороны Мочищенского шоссе, создавалось ощущение, что машина стоит задом наперед. И вот эта идея, что БМП вернулась домой — терялась. Сейчас же всё встало на свои места», — рассказал Сиб.фм общественник.

Напомним, в апреле в Чанах от сильного ветра разрушилась водонапорная башня, признанная архитектурным памятником.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Тёплая русская глухомань

 13.10.2017, 16:44 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 29.09.2017, 12:18 • короче

Короче: бюст Сталина

Активисты, которые хотят установить памятник Сталину в Новосибирске, всё подготовили, но не нашли места. Что дальше?

До Европы раком

 7.09.2017, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.
 14 апреля, 15:51 • новость

Рекордный спуск в купальниках совершили сибиряки в Шерегеше

В рамках известного ежегодного Grelka Fest более полутора тысяч людей в плавках и бикини спустились с горы в бассейн.
 15 апреля, 09:02 • новость

Травников показал Дворковичу будущий мост

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской областного центра.