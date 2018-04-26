В Новосибирске отремонтируют больше дорог при должном финансировании

Мэр Новосибирска заявил, что объём дорожного ремонта в городе увеличится, если областное правительство выделит на это больше денег — речь идёт о 300 миллионах рублей.

На сессии Совета депутатов мэр Новосибирска Анатолий Локоть поднял, по его словам, вопрос по решению актуальной проблемы, муссируемой в обществе и СМИ — состояние городских дорог.

«Качество дорог зависит от того, насколько регулярно и в полном объёме мы проводим ремонт. В прошлом году объединёнными усилиями мы добились того, что норматив ремонта был выполнен — отремонтировали 1,3 млн квадратных метров дорожного полотна. Если мы будем соблюдать его и дальше — за четыре-пять лет мы приведём все дороги в нормативное состояние», — сообщил глава города.

Анатолий Локоть представил депутатскому корпусу планы на 2018 год по ремонту дорог в Новосибирске. По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано шесть объектов и ликвидировано девять мест концентрации ДТП на общую сумму 1 млрд 41 млн рублей. В этой сумме 275 млн — средства городского бюджета. Это почти на 40 млн больше, чем в 2017 году.

В результате по программе «БКД» капитальным ремонтом будет охвачено дорожное покрытие и тротуары общей площадью 549 тысяч квадратных метров, будут установлены дорожные знаки, светофоры и системы фиксации нарушений.

Кроме того, 65 млн рублей выделено из городского бюджета на текущий ремонт: 24,7 млн рублей на устранение ям, а 40 млн рублей будут перераспределены между подрядчиками и ДЭУ.

«Сложность этого года — недостаток средств в целом для ремонта дорог. Город обратился за финансовой поддержкой в размере 300 млн рублей к правительству Новосибирской области. На данный момент у нас есть понимание, что 150 млн рублей одобрено и вопрос будет вынесен на ближайшую сессию заксобрания — деньги пойдут на строительство дорог по улице Титова и улице Объединения. Также есть уверенность, что будет принято положительное решение ещё по 150 млн, которые необходимы на планово-предупредительный ремонт городских дорог. Но даже при выделении этой суммы мы сможем охватить ремонтом лишь порядка 700 тысяч квадратных метров, тогда как в прошлом году смогли выйти на норматив в 1,3 миллиона квадратных метров. Этот норматив нельзя снижать», — отметил Анатолий Локоть.

Мэр особо подчеркнул, что Новосибирск готов дополнительно увеличить объём работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на 146 млн рублей. Именно на это подготовлена проектно-сметная документация на ряд объектов, и работы можно провести уже в этом году.

«Если регион примет решение о перераспределении средств в пользу Новосибирска, мы успеем провести все конкурсы и качественно отремонтировать дороги. Есть разные взгляды на тот счёт, что городу и так выделяется много средств, но для примера хотелось бы привести цифры, которыми располагают другие города-миллионники. Новосибирск по программе „БКД“ в этом году выполнит работ на 1 млрд 47 млн рублей, Екатеринбург — 1 млрд 554 млн, Нижний Новгород — 1 млрд 806 млн, Казань — 1 млрд 600 млн, Красноярск второй год подряд — на 1 млрд 700 млн рублей. Как видите, с учётом нашей площади, эти цифры не в пользу Новосибирска. При этом многие города не тратят ничего из муниципального бюджета на федеральную программу в отличие от Новосибирска. Я полагаю, что надо пересматривать какие-то подходы, но ситуация сегодня такова, и нам приходится работать в таких условиях», — рассказал мэр города.

Также Анатолий Локоть сообщил, что зависимость городского бюджета от вышестоящих и от участия в федеральных программах, сковывает развитие Новосибирска. Именно осознание данной ситуации заставило его выступить в марте с программным документом «Стратегия развития Новосибирска до 2030 года». Мэр предполагает, что широкое его обсуждение, учёт мнения жителей и включение новых пунктов позволит развивать город в ближайшие годы более интенсивно.

«А в целом задачу ставлю таким образом: надо увеличивать доходы города Новосибирска. Мы возвращаемся к проблеме перераспределения налогов. Это решение, которое состоялось в 2014 году — лишение 10 % доходной части бюджета, сказалось на развитии города на целых три года. Мы только достигли сбалансированности, до этого приходилось решать вопросы в условиях острого дефицита. Снижать расходы нельзя, иначе мы остановим развитие города, поэтому я призываю всех поработать системно. Городу Новосибирску нужно развязать руки», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, в апреле национальные диаспоры Новосибирской области поддержали Анатолия Локтя.