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В Новосибирской области настанут ясные дни

 26 апреля, 16:14
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В Новосибирской области настанут ясные дни
фото с сайта pixabay.com

Сегодняшний снег — не знак того, что зима вернулась; Новосибирскую область ожидают ясные и тёплые предпраздничные дни.

Ночью 26 апреля по территории Новосибирской области прошёл холодный атмосферный фронт, сопровождавшийся предмайским снегом.

Однако ближайшие дни, до 29 апреля, обещают быть ясными, тёплыми и без осадков. Небольшой дождь возможен лишь ночью 28 апреля. День синоптики обещают ясный, с западным ветром, переходящим на юго-восточный 5-10 метров в секунду и температурами +10...+12 градусов.
29 апреля ветер будет южным и ослабеет до 3-5 метров в секунду, а температура поднимется до +14...+16 градусов.

А вот в преддверии майских праздников за погодой нужно будет последить внимательно — возможны холодные волны, как это бывает в Сибири.

«30 апреля мы окажемся в тёплом секторе циклона, давление начнет падать, днём поднимется ветер. Будет тепло: +17...+18 градусов, а в ночь на 1 мая возможны порывы ветра и похолодание», — рассказала корреспонденту Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Напомним, с 23 апреля на Новосибирскую область обрушились дожди и грозы.

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