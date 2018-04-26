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Убирался во дворе и нашёл человеческий череп житель Новосибирского района

 26 апреля, 09:57
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Убирался во дворе и нашёл человеческий череп житель Новосибирского района
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Эксперты-криминалисты Новосибирской области выясняют, чьи останки лежали в ограде жителя посёлка Приобский и как они там оказались.

Днём 25 апреля Андрей в посёлке Приобский Новосибирского района решил навести уборку во дворе своего дома. Однако, помимо сухих веток и мусора, мужчина обнаружил ещё и чьи-то останки. А точнее старый череп, верх которого отпилен. Об этом он незамедлительно решил сообщить администраторам группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчина немного растерялся и спросил совета у нас — что ему делать в такой ситуации, на что мы ответили ему категоричной просьбой вызвать полицейских. Через некоторое время к Андрею прибыл участковый, а затем криминалисты. Экспертам предстоит выяснить, кому принадлежат останки, сколько времени они пролежали в земле, и как оказались во дворе местного жителя», — рассказали в паблике.

Затем там добавили, что сотрудники полиции допросили соседей, опечатали находку и уехали.

Как отметили многие комментаторы, верх у черепа спилен так, словно это дело рук профессионала. Например, врача.

Напомним, в октябре 2017 года собака принесла в бурятское село ступню с частью берцовой кости подозреваемого в убийстве.

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