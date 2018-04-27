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Андрей Травников наметил точки кадровых замен

 27 апреля, 14:24
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Андрей Травников наметил точки кадровых замен
фото с сайта правительства новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области не планирует тотальных зачисток в рядах регионального правительства, однако заявил о том, что кадры на отдельных постах придётся обновить.

После встречи выпускников программы развития кадрового управленческого резерва глава региона рассказал ТАСС, что правительству Новосибирской области необходимы новые сотрудники, однако увольнять всех подчистую, а затем собирать новую команду он не собирается.

«Обновление команды требуется, это полезно, свежие силы нужны, но, повторяю, никакой тотальной зачистки не планирую. Будут точечные замены. Собственно, они уже идут», — рассказал Андрей Травников агентству.

Также врио отметил, что не будет «зачищать поляну для гипотетических «своих» и вообще, негативно относится к тому, чтобы «тянуть» за собой коллег с прошлых мест работы на новые.

Напомним, обучение первого набора программы развития управленческого резерва России завершилось 26 апреля.

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