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Друг Путина Сергей Ролдугин даст концерт в Новосибирске

 27 апреля, 15:13
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Друг Путина Сергей Ролдугин даст концерт в Новосибирске
фото с официального сайта новосибирской филармонии

В Новосибирск на гастроли прилетел Сергей Ролдугин — известный по «панамскому» делу музыкант в 2017 году пытался урегулировать скандал в местной филармонии.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте новосибирской филармонии, сегодня, 27 апреля в Новосибирске выступит виолончелист из Санкт-Петербурга Сергей Ролдугин. В концертном зале имени Арнольда Каца в сопровождении новосибирского симфонического оркестра он исполнит произведения Шумана. На сайте филармонии будет организована прямая трансляция концерта. В анонсе концерта стоит пометка, что все билеты проданы.

По информации Сиб.фм, Сергей Ролдугин в сентябре 2017 года принял участие в разгоревшемся в новосибирской филармонии конфликте. Заместитель директора филармонии Алёна Болквадзе и концертмейстер Юлия Рубина попытались добиться расторжения трёхлетнего контракта с санкт-петербургским дирижёром Алимом Шахмаметьевым. Договор с музыкантом был заключён летом 2017 года.

Сергей Ролдугин тогда написал обращение к тогдашнему губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, в котором попросил его разобраться в «творческом» скандале. В конечном итоге Алим Шахмаметьев продолжил сотрудничество с новосибирской концертной организацией.

Напомним, в марте певца Дмитрия Хворостовского посмертно объявили лауреатом премии BraVo.

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