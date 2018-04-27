Друг Путина Сергей Ролдугин даст концерт в Новосибирске

В Новосибирск на гастроли прилетел Сергей Ролдугин — известный по «панамскому» делу музыкант в 2017 году пытался урегулировать скандал в местной филармонии.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте новосибирской филармонии, сегодня, 27 апреля в Новосибирске выступит виолончелист из Санкт-Петербурга Сергей Ролдугин. В концертном зале имени Арнольда Каца в сопровождении новосибирского симфонического оркестра он исполнит произведения Шумана. На сайте филармонии будет организована прямая трансляция концерта. В анонсе концерта стоит пометка, что все билеты проданы.



По информации Сиб.фм, Сергей Ролдугин в сентябре 2017 года принял участие в разгоревшемся в новосибирской филармонии конфликте. Заместитель директора филармонии Алёна Болквадзе и концертмейстер Юлия Рубина попытались добиться расторжения трёхлетнего контракта с санкт-петербургским дирижёром Алимом Шахмаметьевым. Договор с музыкантом был заключён летом 2017 года.



Сергей Ролдугин тогда написал обращение к тогдашнему губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, в котором попросил его разобраться в «творческом» скандале. В конечном итоге Алим Шахмаметьев продолжил сотрудничество с новосибирской концертной организацией.



Напомним, в марте певца Дмитрия Хворостовского посмертно объявили лауреатом премии BraVo.