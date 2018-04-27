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Гарик Сукачёв показал красоты Алтая в новом клипе

 27 апреля, 00:33
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Гарик Сукачёв показал красоты Алтая в новом клипе
pixabay.com/

chuya highway — именно так и называется новый клип музыканта, посвящённый открытию мотосезона в России.

Съёмки видео частично проходили на Алтае. Как сообщает Катунь 24, в записи композиции принимали участие такие известные английские музыканты, как барабанщик Марк Мондесер, гитарист Тод Шарпвиль, а также давний друг Гарика, выдающийся гитарист Сергей Воронов.

Композиция, на которую снят клип стала саундтреком к документальной ленте «То, что во мне», режиссёром которой является Гарик Сукачёв.

Напомним, что в апреле мэр Новосибирска попал в смешное видео про субботник.

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