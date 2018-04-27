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Яма на Котовского обратилась к Илону Маску

 27 апреля, 12:54
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Яма на Котовского обратилась к Илону Маску
фото предоставил «Яма Котовский»

Легендарная новосибирская проблема на дороге в Твиттере написала основателю «Теслы» и пригласила к себе в гости.

27-го апреля Яма на Котовского со своего аккаунта в Твиттере обратилась к Илону Маску. Она пригласила его приехать в Новосибирск и воспользоваться улицей в качестве тренажёра для астронавтов с воссозданной поверхностью Марса, который он планирует покорить.

«Dear Elon Musk! I know about your plans to conquer Mars. Come to Novosibirsk on the street Kotovsky. Here, the surface of the planet Mars is recreated. This is a great place for training astronauts! Best regards, Pit on Kotovsky», — написала яма в Твиттере.

Создатель аккаунта Ямы на Котовского, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин отметил, что после того, как она появилась на Google Maps, этот участок в очередной раз спешно отремонтировали, но спустя три дня всё снова встало на свои места.

«Раз уж эту Яму так долго не могут победить, пусть она послужит развитию прогресса, как бы парадоксально это не звучало», — сообщил он.

Напомним, в апреле Яма-легенда на Котовского получила пять звёзд в Google.

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