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Кровля заброшенного здания убила школьницу в Кузбассе

 27 апреля, 11:48
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Кровля заброшенного здания убила школьницу в Кузбассе
фото с сайта pixabay.com

В Кемеровской области 13-летнюю девочку придавило бетонным перекрытием; находившийся с ней 14-летний мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

Вечером 26 апреля в посёлке Благодатном Кемеровского района Кузбасса в заброшенном кирпичном здании обрушилась кровля на 13-летнюю девочку и 14-летнего мальчика, которые на тот момент находились внутри. Бетонное перекрытие придавило школьницу, и она скончалась. Парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По данному факту Кемеровский СК начал проводить доследственную проверку.

«Следователи устанавливают, на чьём балансе находилось здание, почему оно не охранялось, были ли предприняты меры к его ограждению. Также запрошен характеризующий материал на семьи подростков. В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба следственного комитета Новосибирской области.

Напомним, в марте семилетнюю девочку придавил бетонный забор школы в Барнауле.

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