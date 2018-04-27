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Покалечившего полицейского водителя отправили под арест в Новосибирске

 27 апреля, 12:28
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Покалечившего полицейского водителя отправили под арест в Новосибирске
стоп-кадры из сюжета телеканала ОТС

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 26-летнему Кириллу Аленникову — его подозревают в посягательстве на жизнь майора полиции.

24 апреля, около 15 часов дня, двое сотрудников патрульно-постовой службы обратили внимание на припаркованный на улице Овражной автомобиль «Тойота «Спринтер», проходивший по ориентировке о кражах. Водителя и двоих пассажиров попросили выйти из машины, при этом, как следует из материалов дела, полицейские представились и продемонстрировали удостоверения.

Игнорируя распоряжение, сидевший за рулем Аленников тронулся с места и набрал скорость. Майор полиции Роман Т. через открытое окно просунул руку в салон и схватился за руль, чтобы вынудить водителя остановиться. Вместо этого пилот «Тойоты» резко свернул вправо. В результате правоохранитель ударился о бетонную опору, получил тяжёлые травмы головы и чудом не погиб. Предполагаемый преступник скрылся с места преступления, машину он бросил во дворах на улице Дуси Ковальчук.

Фигуранта и двоих его знакомых задержали в тот же вечер. При этом Аленников сам пришёл в отдел полиции. Он написал заявление об угоне его автомобиля и нападении, однако сторона обвинения пришла к выводу, что это — не более чем попытка уйти от ответственности.

В зале суда подозреваемый утверждал, что полицейских он принял за разбойников, а машину бросил во дворе, потому что она сломалась.
Сторона защиты просила не отправлять фигуранта в СИЗО: Аленников в одиночку содержит жену, восьмимесячную дочку и маму-пенсионерку, работает, предоставил суду положительные характеристики.

Однако следствие посчитало, что злоумышленник может продолжить преступную деятельность, а кроме того способен повлиять на свидетелей и пострадавшего полицейского.

Судья Марина Матиенко согласилась с доводами стороны обвинения и отправила предполагаемого преступника под арест на 1 месяц и 29 дней.

В тот же день был арестован и один из предполагаемых подельников Кирилла Аленникова, ему вменяют совершение серии автомобильных краж в составе группы лиц. Второй пассажир «Тойоты» пока останется на свободе.

Напомним, в апреле новосибирские полицейские пресекли производство контрафактного алкоголя.

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