Радио «Городская волна» дарит новосибирцам пиццу с доставкой

У жителей Новосибирска есть возможность полакомиться большой пиццей от любимой радиостанции.

Радио «Городская волна» представляет оригинальный проект «Гордость города», в связи с чем у новосибирцев есть шанс получить большую пиццу от любимой радиостанции. Для этого нужно продемонстрировать знание нашего города и его достопримечательностей.

Чтобы победить и получить вкуснейшую пиццу от «Додо пицца», необходимо внимательно слушать передачу «Новосибирск — Главный!» на радио «Городская волна» с 8:00 до 10:00 утра по будням, ждать задание ведущих, связанное со знанием нашего города, и первым прислать сообщение с правильным ответом на короткий номер 5522 или в WhatsApp Радио «Городская волна» по номеру 8-913-787-60-05. Смс-сообщение должно начинаться с кодовой комбинации: 101.4 (стоимость не более 14,01 рублей с НДС).

Возрастные ограничения 16+

Информация на сайте www.novosibirsk.gkvr.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнер проекта — Микрофинансовая компания Лайм-Займ.

Напомним, все желающие вокалисты, музыканты и танцоры города могут принять участие в фестивале «Звёздные имена Новосибирска 2018» и выиграть 200 тысяч рублей на продвижение своих треков на радио, а также выступить в День 125-летия Новосибирска на главной сцене города.