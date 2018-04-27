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Роспотребнадзор порекомендовал понюхать мясо для шашлыка перед покупкой

 27 апреля, 11:40
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Роспотребнадзор порекомендовал понюхать мясо для шашлыка перед покупкой
фото с сайта pixabay.com

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор порекомендовал жителям России перед покупкой мяса для шашлыка проверять его свежесть и изучать документы продавцов.

Специалисты рекомендуют покупать мясо в «стационарных предприятиях торговли» — предпочесть ярмаркам и торговле с машин магазины и рынки.

Первое, на что специалисты рекомендуют обратить внимание — запах. Свежее мясо не должно сочиться кровью, быть липким, тёмным или блестящим, а также иметь неприятный запах.

Проверить свежесть мяса необходимо даже в надёжных местах: нужно осмотреть маркировки с датой изготовления: срок годности производственного маринада на основе уксуса — три дня, мясо в соусе из майонеза хранится меньше.

«Найдите в составе консерванты — их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Она не так агрессивно действует на слизистую желудка, как диацетат и цитрат натрия. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эксперты ведомства также рекомендуют выбирать для шашлыка охлаждённое мясо. Однако тем, кому необходима «заморозка», важно выбирать единожды замороженный продукт. Определить количество заморозок можно, просто приложив к куску палец: на мороженом мясе от тёплого пальца останется тёмный след, а кусок, который замораживали несколько раз, окраску не изменит.

Напомним, в феврале Новосибирскстат выяснил, что жители сибирской столицы вместо мяса стали есть больше овощей, а вместо пирожных — фрукты.

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