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Свыше 13 млн рублей потратят на реставрацию здания мэрии Новосибирска

 27 апреля, 17:28
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Свыше 13 млн рублей потратят на реставрацию здания мэрии Новосибирска
фото с сайта ngonb.ru

До конца сентября должен пройти ремонт южного и северного фасадов мэрии Новосибирска — объекта культурного наследия.

Новосибирское МКУ «ХозУ» объявило электронный аукцион на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания мэрии. Ремонт планируется провести до 29 сентября по южному, со стороны улицы Щетинкина, и северному, со стороны улицы Депутатская, фасадам.

«В перечень работ, заказываемых учреждением, вошли: заделка трещин, реставрация декоративной штукатурки стен, реставрация и восстановление лепных изделий, восстановление входной группы; замена металлических покрытий», — сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Контракт заключат в июне, его начальная цена составляет 13 млн 457 тысяч рублей.

Также в пресс-службе напомнили, что здания мэрии — объект культурного наследия федерального значения.

Напомним, в апреле Анатолий Локоть заявил, что при должном финансировании в Новосибирске отремонтируют больше дорог.

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