У 47 % жителей Новосибирска сбываются сны
27 апреля, 07:00
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Аналитики соцсети «Фотострана» выяснили, становятся ли сновидения новосибирцев реальностью, и как часто это происходит.
В исследовании «Фотостраны» приняло участие 1 000 респондентов из Новосибирска. Как оказалось, 47 % опрошенных рассказали, что иногда события из их снов точь-в-точь повторяются затем в реальной жизни.
«Часто у меня случаются дежавю, однако, я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства», — поделилась участница исследования Светлана.
36 % жителей столицы Сибири не верят, что сны могут претворяться в явь. По их мнению, всё наоборот — события в повседневной жизни провоцируют сюжет сновидений.
10 % респондентов наблюдают, что очень часто сбываются толкования сонников.
Оставшиеся же сообщили, что не видят сны по ночам.
Напомним, в апреле исследование «Фотостраны» показало, что 18 % новосибирских пикаперов следуют советам из книг.