У 47 % жителей Новосибирска сбываются сны

Аналитики соцсети «Фотострана» выяснили, становятся ли сновидения новосибирцев реальностью, и как часто это происходит.

В исследовании «Фотостраны» приняло участие 1 000 респондентов из Новосибирска. Как оказалось, 47 % опрошенных рассказали, что иногда события из их снов точь-в-точь повторяются затем в реальной жизни.

«Часто у меня случаются дежавю, однако, я могу отличить повторение сна в жизни от этого чувства», — поделилась участница исследования Светлана.

36 % жителей столицы Сибири не верят, что сны могут претворяться в явь. По их мнению, всё наоборот — события в повседневной жизни провоцируют сюжет сновидений.

10 % респондентов наблюдают, что очень часто сбываются толкования сонников.

Оставшиеся же сообщили, что не видят сны по ночам.

Напомним, в апреле исследование «Фотостраны» показало, что 18 % новосибирских пикаперов следуют советам из книг.